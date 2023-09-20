Комитет Думы одобрил законопроект о полномочиях главы СК в вопросах пенсий сотрудников

Глава СК также будет определять порядок организации работы по назначению, выплате и пересмотру сотрудникам комитета ежемесячной надбавки

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал депутатам принять в первом чтении законопроект о наделении председателя Следственного комитета (СК) РФ полномочиями по установлению порядка организации работы по пенсионному обеспечению лиц, уволенных со службы, и членов их семей.

Документ был внесен в Думу кабмином в июне. Изменения предлагаются в закон "О Следственном комитете Российской Федерации". Как отмечали авторы инициативы, в настоящее время в СК "отсутствуют ведомственные нормативные правовые акты, регламентирующие организацию работы кадровых и финансовых подразделений по пенсионному обеспечению уволенных со службы сотрудников, а также установлению ежемесячной надбавки к денежному содержанию в размере 50% пенсии, которая могла быть назначена". Как указали в кабмине, ранее вопрос решался с помощью приказов СК РФ, но они утратили силу.

В связи с этим в законе предлагается уточнить, что порядок организации работы по пенсионному обеспечению лиц, уволенных со службы в Следственном комитете, и членов их семей определяется председателем СК РФ. Также глава СК будет определять порядок организации работы по назначению, выплате и пересмотру сотрудникам комитета ежемесячной надбавки.

Такая конкретизация полномочий председателя СК РФ необходима "для правовых оснований последующего своевременного и в пределах компетенции издания ведомственных нормативных правовых актов", отмечается в пояснительной записке к законопроекту.