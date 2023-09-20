Учащиеся Москвы получили золотую медаль на конкурсе юных изобретателей

Александр Сухоцкий и Никита Шилков разработали аппаратно-программный комплекс с интуитивным и удобным интерфейсом, позволяющий управлять роботизированными системами с помощью движений рук в реальном времени

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Учащиеся центра технического образования Московского дворца пионеров Александр Сухоцкий и Никита Шилков завоевали золотую медаль и получили специальный приз за выдающиеся достижения в изобретательстве на международной выставке - конкурсе юных изобретателей International Young Inventors Award в Индонезии, сообщается на сайте правительства Москвы.

"В этом году в международном конкурсе юных изобретателей участвовало более 1,6 тыс. проектов из 33 стран. В отборочном этапе свыше 100 проектов представили подростки из 11 городов России. Обучающиеся центра технического образования Московского дворца пионеров завоевали золотую медаль и получили специальный приз за выдающиеся достижения в изобретательстве. Они разработали аппаратно-программный комплекс с интуитивным и удобным интерфейсом, позволяющий управлять роботизированными системами с помощью движений рук в реальном времени", - говорится в сообщении.

Воспитанники центра принимают участие в международном конкурсе юных изобретателей с 2017 года. Они удостаивались золотых, серебряных и бронзовых медалей. Их разработки и инновационные решения привлекали внимание гостей и участников выставки-конкурса, их по достоинству оценивало авторитетное международное жюри. Среди победителей были Дмитрий Затекин и Владимир Кириленко с проектом "Коллаборативный робот для обслуживания кулеров и вендинговых автоматов", Анастасия Елисеева с проектом "Персональное устройство мониторинга аускультации". Участник этого года Александр Сухоцкий в 2022-м получил золотую медаль за проект "Контейнер для автоматической выдачи лекарств", разработанный в партнерстве с другим воспитанником Московского дворца пионеров Марком Барановым.