В шести районах Москвы появятся новые благоустроенные футбольные комплексы

Заниматься спортом в них смогут до 14 тыс. человек в неделю

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Новые благоустроенные спорткомплексы планируют построить в шести районах Москвы, общая площадь территорий составляет почти 6,4 га. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества.

"В спальных районах Москвы до конца 2024 года появится шесть новых благоустроенных футбольных комплексов "РФЛ-Арена". Заниматься спортом в них смогут до 14 тыс. человек в неделю. Ранее город разыграл на аукционе право на размещение спортивных объектов в районах Митино, Новогиреево, Люблино, Ивановское, Северное Тушино и Марьино. С инвестором были заключены договоры на размещение некапитальных спортивных сооружений сроком на 49 лет", - сказали в пресс-службе.

Как уточнил и.о. министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества города Максим Гаман, чьи слова приводятся в тексте, территории общей площадью 6,39 га, выделенные для размещения спортивных объектов, находятся в кварталах с многоэтажной жилой застройкой. Площадь возводимых сооружений не должна превышать 70% от площади территории, предоставленной для их размещения.

Спортивные комплексы возведут по каркасно-тентовой технологии круглогодичного использования. В отличие от аналогов такие манежи предполагают наличие боковых открывающихся стенок, позволяющих использовать объект и в летний период. Помимо строительства некапитальных спортивных объектов, будут проведены работы по комплексному благоустройству территории.

"Кроме того, на площадках появятся административно-бытовые постройки и наземные паркинги. Территории адаптируют для маломобильных горожан. Сейчас комплексы находятся в разной степени готовности - от пяти до 75%. Планируется, что их введут в эксплуатацию в 2023-2024 годах", - добавили в пресс-службе.