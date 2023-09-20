Мишустин поздравил преподавателей и студентов РАНХиГС с Днем Академии

Премьер-министр назвал академию "кузницей министров"

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил профессорско-преподавательский состав, студентов и аспирантов Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) с Днем Академии, отметив успехи вуза в подготовке руководящих кадров высшего звена. Телеграмма опубликована на сайте правительства.

"Поздравляю вас с замечательным праздником - Днем Академии. РАНХиГС - уникальный вуз, ведущий научно-образовательный центр, признанный лидер в подготовке управленческой элиты, руководящих кадров высшего звена. <...> Многие годы академия является, без преувеличения, "кузницей министров", - говорится в поздравлении.

Мишустин подчеркнул, что РАНХиГС всегда стремится соответствовать требованиям времени. Так, в настоящее время в вузе применяются особые программы обучения, совмещающие в себе образование, науку и инновации. Кроме того, делается все необходимое для подготовки нового поколения управленцев - специалистов, способных создавать центры экономического роста и обеспечивать технологическую независимость государства. "Важно, что серьезное внимание в РАНХиГС уделяется экспертно-аналитической деятельности. Ваши научно-исследовательские разработки помогают решать стратегические задачи, направленные на развитие страны", - добавил премьер.

Глава кабмина отметил, что среди выпускников академии - видные общественные и государственные деятели, представители правительства, главы регионов, топ-менеджеры крупных компаний, что подтверждает, насколько больших потенциалом обладает РАНХиГС.

Председатель правительства пожелал профессорско-преподавательскому составу, студентам и аспирантам Президентской академии, чтобы новый учебный год был успешным и насыщенным яркими событиями.

Современная Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации создана в 2010 году, когда указом президента РФ были объединены Академия народного хозяйства, Академия государственного управления и 12 региональных Академий госслужбы. Сейчас Президентская академия - уникальный вуз с системой непрерывного образования от лицея и программ высшего образования до программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки, а также бизнес-образования.