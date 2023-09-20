Число туристов в Татарстане выросло в 1,5 раза с начала 2023 года

В 9% случаев в регион приезжают жители Москвы

КАЗАНЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Число туристов в Татарстане выросло в 1,5 раза за восемь месяцев 2023 года. Такую оценку провели аналитики VK Predict.

"Аналитики VK Predict провели оценку популярности Республики Татарстан среди туристов в первые восемь месяцев 2023 года. Количество гостей региона увеличилось на 53% год к году. Самый высокий рост - на 76% - показал сегмент молодежи до 24 лет", - сообщили ТАСС в пресс-службе VK.

На жителей Москвы приходится 9% туристов в регионе. Их количество за год увеличилось на 31%.

"Растет популярность поездок в Татарстан одним днем - на 60% год к году, а их доля по итогам восьми месяцев составила 16%. В два раза увеличилось количество туристов, которые были только в Казани. В 1,5 раза - тех, кто в Казани не был и посещал другие города республики", - сообщает пресс-служба.

"Аналитика туристического потока помогает планировать нагрузку на инфраструктуру, оценивать, как меняется спрос путешественников и развивать в ответ новые объекты и бизнесы. В Татарстане данные показывают потенциал создания нишевых туристических продуктов для молодежи и семей с детьми. Интерес аудитории к малым городам и достопримечательностям вне столицы Республики также дает возможность развития новых направлений для путешественников", - приводятся в сообщении слова директора центра аналитических продуктов VK Predict Романа Стятюгина.

Оценка проводилась аналитиками VK Predict с применением ML-сервиса ГеоКурсор. Сравнивались показатели в январе-августе 2022 года с тем же периодом 2023 года.