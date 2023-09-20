В Армении 33 пострадавших в столкновениях у здания кабмина выписали из больницы

По данным Минздрава республики, в медучреждениях находятся еще три пациента

ЕРЕВАН, 20 сентября. /ТАСС/. 33 пострадавших в результате столкновений полиции и протестующих у здания правительства Армении выписали из больниц, в медучреждениях находятся еще три пациента.

Об этом сообщил Минздрав республики.

"33 пострадавших были выписаны после получения необходимой медицинской помощи. На данный момент трое пострадавших продолжают лечение. Состояние одного из них удовлетворительное, он перенес операцию. Еще двое граждан находятся под наблюдением медицинских работников", - отмечается в сообщении.