В районе Крюково в Зеленограде построили новый ФОК с четырьмя бассейнами

В аквазоне комплекса обустроено несколько бассейнов

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) с аквазоной завершили в столичном Зеленограде. Об этом сообщил и.о. заммэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Спортивный объект расположен в районе Крюково на улице Заречной, владение 19.

"Общая площадь возведенного трехэтажного здания составляет около 6,5 тыс. кв. м. Новый ФОК органично дополнил социальную инфраструктуру 17-го микрорайона Зеленограда и в ближайшее время станет главной спортивной достопримечательностью для жителей жилых кварталов, расположенных неподалеку", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса.

Он добавил, что в аквазоне комплекса обустроено несколько бассейнов: 25-метровый для взрослых, два детских и гидромассажный бассейн 4 м на 8 м. Помимо этого, посетителям будут доступны занятия в зоне единоборств и в тренажерном зале.

"Благодаря использованию контрастных цветов здание получило современный облик. При отделке фасадов строители применяли композитные панели. Специалисты выполнили благоустройство прилегающей территории: вымостили проезды, тротуары и пешеходные дорожки, а также в рамках озеленения высадили деревья и кустарники", - отметили в пресс-службе стройкомплекса.

Как уточнил и. о. председателя Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко, по результатам итоговой проверки комитет оформил заключение о соответствии построенного объекта утвержденной проектной документации. "На протяжении всех этапов строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в Крюково инспекторы провели восемь выездных проверок", - заключил Войстратенко.