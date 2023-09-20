Глава ИИМК РАН сообщил о росте сотрудничества археологов Китая и России

В последние годы китайские ученые проявляют большой интерес к обмену информацией, взаимным контактам, созданию совместных структур, отметил директор Института истории материальной культуры Российской академии наук Андрей Поляков

ПЕКИН, 20 сентября. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Взаимодействие между археологами РФ и Китая находится на подъеме, ожидаются новые совместные проекты по проведению раскопок и публикации научных материалов. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил директор Института истории материальной культуры Российской академии наук (ИИМК РАН) Андрей Поляков.

"Сейчас отношения между российскими и китайскими археологами на подъеме. Фактически мы никогда не прекращали поддерживать контакты, ну а в последние годы чувствуется большая заинтересованность китайских коллег в обмене информацией, во взаимных контактах, в создании совместных структур", - рассказал он по итогам Форума цивилизаций великих рек мира, который 16-18 сентября прошел в городе Чжэнчжоу в центральной провинции Хэнань.

Как уточнил глава института, недавно ИИМК РАН подписал со Школой археологии Цзилиньского университета соглашение о создании совместной трасологической лаборатории - в ней будут изучать следы человека, инструментов, животных, которые могут раскрыть важную научную информацию. Лабораторию планируют открыть в городе Чанчунь северо-восточной провинции Цзилинь.

"У китайской стороны есть больше возможностей по выделению помещений, оборудования. В частности, нужны дорогие микроскопы. Специалисты будут в основном наши, поскольку трасология как особый раздел археологии зародилась в нашем институте", - пояснил Поляков.

Эксперт подчеркнул, что Россия обладает наиболее мощным потенциалом в указанном направлении. "Прорабатываются другие совместные проекты: раскопки, конференции, обмен стажировками специалистов. Планируется выпускать совместную литературу на русском и китайском языках. Например, китайская сторона заинтересовалась моей книгой "Хронология и культурогенез памятников эпохи палеометалла Минусинских котловин", - добавил он. - Цзилиньский университет взялся перевести ее и издать в Китае для того, чтобы популяризировать в этой стране знания об археологии сибирских регионов РФ".

Взаимодействие на площадке форума

У Полякова осталось "очень хорошее впечатление" от участия в археологическом форуме в Чжэнчжоу. "Прекрасная организация. Приятно было увидеть коллег не только из Великобритании и США, но и из Ирана, из Индии, которые выступили с замечательными докладами. У них проводятся высокотехнологичные раскопки, - заявил директор института. - Китайские археологи тоже порадовали, они рассказывали не только про новейшие и уникальные достижения в археологии Китая, но или про свои работы в других регионах, например в Египте, в Гондурасе".

Как он отметил, с этим мероприятием коллеги из КНР "предложили новый формат". "Мы [историки и археологи] обычно проводим конференции, посвященные либо какой-то территории, либо какой-то хронологической эпохе. Форум в Чжэнчжоу был посвящен теме больших рек и цивилизациям, расположенным на них. Это совершенно иной подход к тому, как проводятся археологические конференции, - сказал Поляков, указав на очень широкий формат мероприятия. - Мне было интересно посмотреть, что из этого получится, чтобы, возможно, у нас в России перенять такой подход".