В поселении Рязановское в Новой Москве начинается строительство второго детсада

Детский сад рассчитан на 250 воспитанников

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Детский сад возводится вблизи деревни Алхимово поселения Рязановское в Новомосковском административном округе. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2024 году, сообщил и.о. руководителя Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

"Общая площадь трехэтажного здания составит 3,4 тыс. кв. м. Детский сад рассчитан на 250 воспитанников", - сказал Левкин, слова которого приводит пресс-служба департамента.

Он уточнил, что в составе дошкольного учреждения запроектированы: многофункциональный музыкальный зал для проведения праздников и развивающих занятий, многофункциональный физкультурный зал для проведения активных игр и занятий с детьми, кабинет для развивающих занятий с возможностью зонирования раздвижной трансформируемой перегородкой, кабинет для коррекционно-развивающих занятий с детьми, пищеблок и медблок.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с начала года инвесторы построили в городе 54 здания социальной инфраструктуры: 30 детских садов, 14 школ, два объекта здравоохранения и восемь спортивных сооружений.