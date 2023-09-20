20 сентября, 08:42

В Думу внесли законопроект о выдворении мигрантов из РФ за нарушение КоАП

Разработчики инициативы подчеркивают, что, по данным МВД, за последние три года преступность мигрантов выросла на 25%

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Группа депутатов Госдумы от ЛДПР и сенатор Елена Афанасьева внесли на рассмотрение палаты законопроект, обязующий выдворять мигрантов из России за нарушение ряда статей Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ). Документ размещен в думской электронной базе данных.

Авторы предлагают внести поправки в КоАП РФ, согласно которым иностранных граждан или лиц без гражданства будут выдворять за пределы России за нарушение режима госграницы, а также режима в пунктах пропуска через госграницу, за работу в РФ на незаконных основаниях, за нарушение иммиграционных правил, за несоблюдение ограничений на отдельные виды деятельности и нарушение срока обращения за выдачей патента.

На сегодняшний день нарушение вышеуказанных статей КоАП влечет наложение административного денежного штрафа с возможным административным выдворением за пределы РФ или без такового.

Разработчики инициативы подчеркивают, что, по данным МВД РФ, за последние три года преступность мигрантов выросла на 25%, это создает дополнительное давление на общество. 

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Россия
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