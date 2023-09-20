Роспотребнадзор оценил риск завоза в РФ бубонной чумы как минимальный

Специалистами ведомства осуществляется постоянное взаимодействие с монгольскими специалистами в связи с регистрацией неподтвержденного случая бубонной чумы у жителя Завхана, употреблявшего в пищу мясо зараженного сурка

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Риск завоза в Россию бубонной чумы минимальный, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора, комментируя подозрение на это заболевание у жителя Монголии.

"Специалистами Роспотребнадзора осуществляется постоянное взаимодействие с монгольскими специалистами в связи с регистрацией неподтвержденного случая бубонной чумы у жителя Завхана, употреблявшего в пищу мясо зараженного сурка. Расстояние от провинции до границы РФ составляет 200 км. Риск завоза инфекции на территорию России минимален", - говорится в сообщении.

В пресс-службе привели данные Национального центра зоонозных инфекций Монголии, согласно которым местные специалисты организовали комплекс мер для недопущения распространения инфекции. Пациента изолировали, он в стабильном состоянии. Окончательный диагноз поставят 21 сентября. Сейчас выявили 29 контактных лиц, они находятся под медицинским наблюдением и получают профилактическое лечение.

"Роспотребнадзором проводится усиленный санитарно-карантинный контроль, в том числе с учетом данных автоматизированной информационной системы "Периметр", внедренной в пунктах пропуска через государственную границу РФ", - добавили в ведомстве.

Противочумные учреждения Роспотребнадзора ведут системную работу по предотвращению случаев заболеваний чумой на территории России. В стране проводят мониторинг активности природных очагов заболевания, противоэпидемические мероприятия, реализуют комплексные планы противочумных учреждений по оздоровлению природных очагов чумы в субъектах РФ.