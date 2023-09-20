Маршруты рейсов "Аэрофлота" не проходят через Нагорный Карабах

Об этом сообщили в пресс-службе компании

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Маршруты авиарейсом группы "Аэрофлот" не проходят над территорией Нагорного Карабаха, сообщили журналистам в пресс-службе компании.

"Маршруты рейсов Аэрофлота не проходят над территорией Нагорного Карабаха", - рассказали в "Аэрофлоте".

19 сентября началось очередное обострение в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" и потребовали вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет армянских вооруженных сил, и назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Жители армянской столицы вышли на акцию протеста у здания правительства Армении, обвиняя руководство страны и лично премьер-министра Никола Пашиняна в произошедшем.