20 сентября, 09:22
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Маршруты рейсов "Аэрофлота" не проходят через Нагорный Карабах

Об этом сообщили в пресс-службе компании

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Маршруты авиарейсом группы "Аэрофлот" не проходят над территорией Нагорного Карабаха, сообщили журналистам в пресс-службе компании.

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"Маршруты рейсов Аэрофлота не проходят над территорией Нагорного Карабаха", - рассказали в "Аэрофлоте".

19 сентября началось очередное обострение в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" и потребовали вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет армянских вооруженных сил, и назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Жители армянской столицы вышли на акцию протеста у здания правительства Армении, обвиняя руководство страны и лично премьер-министра Никола Пашиняна в произошедшем. 

Теги:
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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