На Oxxxymiron составили протокол о нарушении закона об иноагентах

Рассмотрение дела назначили на 5 октября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Петербургское управление Министерства юстиции России составило протокол о нарушении порядка деятельности иностранного агента в отношении рэпера Мирона Федорова (творческий псевдоним Oxxxymiron, признан в России иноагентом), дело принял к рассмотрению Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга. Об этом сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов города.

"Куйбышевский районный суд зарегистрировал протокол об административном правонарушении в отношении Мирона Федорова, рассмотрение дела назначено на 5 октября. Материал составило управление Министерства юстиции по Санкт-Петербургу и Ленинградской области", - рассказала собеседница агентства.

Протокол составлен по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (непредставление или несвоевременное представление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, представление которых предусмотрено законодательством РФ об иностранных агентах, либо представление таких сведений в неполном или искаженном виде).

Ранее Федоров был уже дважды - в мае и августе - оштрафован Куйбышевским судом Санкт-Петербурга за отсутствие маркировки иноагента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП) в своих публикациях в интернете. В январе Октябрьский суд города оштрафовал рэпера на 70 тыс. рублей за публичные призывы к нарушению территориальной целостности России в песне "Ойда" (позднее была запрещена к распространению в стране), а в декабре 2022 года Ленинский суд Петербурга наложил на него штраф в 45 тыс. рублей по административной статье о дискредитации Вооруженных сил РФ.