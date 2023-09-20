Глава Татарстана заявил, что муниципальные IT-площадки должны появиться во всем регионе

Рустам Минниханов считает, что их нужно открыть в каждом районе республики

КАЗАНЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Муниципальные IT-площадки, которые сегодня функционируют в восьми районах Татарстана, должны появиться во всех районах республики. Об этом на пленарном заседании форума Kazan Digital Week заявил глава Татарстана Рустам Минниханов.

"В Татарстане имеется развитая IT-инфраструктура. В прошлом году мы открыли третий IT-парк, что позволило увеличить площади <...> более чем в 1,5 раза. Сейчас все они практически полностью заняты резидентами. <...> IT-инфраструктура создается не только в крупных городах. Очень приятно, что в восьми районах открыты муниципальные IT-площадки с целью привлечения и поддержки талантливой молодежи. Такие площадки должны быть запущены в каждом районе", - сказал Минниханов.

Он напомнил, что 2024 год в Татарстане объявлен Годом научно-технологического развития. "Уже в этом году акцент мероприятий Kazan Digital Week мы сделали на научную составляющую и внедрение цифровых технологий. В команде спикеров, модераторов, экспертов - ведущие ученые и специалисты из университетов, научных организаций, системообразующих предприятий", - сказал Минниханов.

Kazan Digital Week проходит в Kazan Expo с 20 по 22 сентября 2023 года. Мероприятия форума структурированы по 10 тематическим направлениям. Эксперты в том числе обсудят цифровые технологии в сфере государственного управления, кибербезопасность и интеллектуальные транспортные системы. Во время форума также проходят выставка IT-разработок, всероссийская студенческая кибербитва, конкурс "IT-лидер", соревнования беспилотных мини-автомобилей. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.