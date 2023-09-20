В Москве откроется фотовыставка ТАСС к 30-летию избирательной системы РФ

Генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов отметил, что на фотовыставке можно будет увидеть, как изменилась Россия

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Информационное агентство России ТАСС совместно с Центризбиркомом проведет на Никитском бульваре фотовыставку, посвященную тридцатилетию избирательной системы РФ. Об этом сообщил генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов.

"К 30-летию избирательной системы страны ТАСС совместно с Центризбиркомом открывает фотовыставку, которая открывается послезавтра, 22 сентября, на Никитском бульваре", - сказал Кондрашов на пресс-конференции в ТАСС.

По его словам, сложнее всего было отобрать нужные фотографии для фотовыставки, потому что "избирательный процесс ТАСС фотографирует с самого начала, выбрать самые характерные фотографии из тысяч и тысяч снимков было самым трудным".

"Мы выбрали, и по этим фотографиям теперь можно проследить как саму историю избирательного процесса в новой России, так и, наверно, какие-то самые трудные точки. Вот, например, мы уже подзабыли, как сотрудники Центризбиркома в белых защитных костюмах проводили голосование в самых красных зонах ковидных госпиталей", - сказал генеральный директор ТАСС.

Он отметил, что на фотовыставке можно будет увидеть, как изменилась Россия. Так, напомнил Кондрашов, 30 лет назад было абсолютно нормальным явлением гашение избирательных бюллетеней при помощи ручной пилы. Генеральный директор ТАСС пригласил жителей и гостей столицы посетить фотовыставку на Никитском бульваре, чтобы понять, какой путь за 30 лет прошла и избирательная система, и Россия. "А путь этот простой - от ручной пилы до мобильных приложений и цифровизации всех процессов нашей жизни", - добавил Кондрашов.