В Молдавии стартовал автопробег "Победа в наших сердцах"

Его участники отправятся на ретроавтомобилях в Румынию и Болгарию, сообщил лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон

КИШИНЕВ, 20 сентября. /ТАСС/. Международный автопробег "Победа в наших сердцах", посвященный подвигу советских воинов в годы Великой Отечественной войны, стартовал в Молдавии. Об этом сообщил бывший президент республики, лидер оппозиционной Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон.

"Сегодня участники автопробега посетят места боевой славы в Молдове, в том числе на левом берегу Днестра, а завтра отправятся на ретроавтомобилях в Румынию и Болгарию. Уверен: память о Великой Отечественной войне и Победа всегда будут жить в сердцах молдавских граждан. Мы помним. Мы гордимся", - написал Додон в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что инициатива автопробега зародилась 10 лет назад в Ханты-Мансийске, и с тех пор охватила всю Россию, а также многие страны СНГ: Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Белоруссию и т. д. "Участники пробега проезжают на ретроавтомобилях по разным городам, останавливаясь у мемориалов и памятников героям Великой Отечественной войны. Главные цели акции - популяризация подвига советских воинов-освободителей, противодействие фальсификации истории, защита исторической правды", - подчеркнул бывший глава государства.

По разным оценкам, в рядах Красной армии воевали около 400 тыс. уроженцев Молдавии, подвиги 50 тыс. из них отмечены наградами, 20 получили звание Героя Советского Союза. Молдавия была одной из первых советских республик принявших на себя удар. Ежегодно в День Победы на улицы Кишинева выходят десятки тысяч людей, чтобы принять участие в ставшем уже традиционным шествии "Бессмертного полка", которое возглавляют Додон и бывший президент республики Владимир Воронин.

Со своей стороны действующий президент Молдавии Майя Санду и правящая Партия действия и солидарности предложили не праздновать 9 мая День Победы, по их инициативе в стране было запрещено ношение георгиевской ленты.