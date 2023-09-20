Собянин: в трех районах Москвы появятся новые общественно-деловые объекты

По словам мэра, в результате создадут больше 5 тыс. рабочих мест

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы приняли решение о комплексном развитии трех территорий столицы, где появятся новые технопарк, кафе, офисы и магазины. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Приняли решение о комплексном развитии трех территорий в районах Ростокино, Тропарево-Никулино и Покровское-Стрешнево. Вместо старых нежилых зданий планируем возвести технопарк, гостиницу, подстанцию скорой помощи, здание отдела внутренних дел МВД России, офисы, магазины, кафе, рестораны и другие объекты", - написал Собянин.

По его словам, в результате создадут больше 5 тыс. рабочих мест. Всего в Москве одобрили и реализуют уже 44 проекта комплексного развития территорий общей площадью свыше 610 га.

Как уточняется в материалах к заседанию президиума правительства Москвы, на месте устаревших объектов нежилой застройки планируется возвести объекты общественно-делового и иного назначения общей площадью порядка 270 тыс. кв. м. На территории нежилой застройки площадью 5,09 га вблизи станции МЦК "Ростокино" предполагается возвести объекты общественно-делового назначения, включая гостиницу на 1 тыс. номеров, технопарк, спортивный объект, офисы, магазины, рестораны и кафе. Предполагаемый объем инвестиций - свыше 20 млрд рублей.

На территории нежилой застройки площадью 16,79 га вблизи пересечения Востряковского и Боровского шоссе планируется возвести объекты общественно-делового и иного назначения, включая подстанцию скорой помощи, здание для отдела внутренних дел МВД России, офисы, магазины, отделения банков и страховых компаний, кафе и рестораны. Часть территории будет использована для расширения Востряковского кладбища. Предполагаемый объем инвестиций - порядка 5 млрд рублей, добавляется в материале.

"На территории нежилой застройки площадью 1,14 га в Полесском проезде, вл.16 предполагается возвести объекты общественно-делового назначения, включая культурно-досуговые объекты, кафе и рестораны, магазины, медицинские учреждения и отделения банков. <...> Предполагаемый объем инвестиций - порядка 3,7 млрд рублей", - уточняется в материалах к президиуму.