В Алтайском крае число вакансий в 2,5 раза превышает число безработных

Как отметил глава региона Виктор Томенко, для решения проблем с кадрами создаются образовательные кластеры для подготовки специалистов

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Число вакансий в Алтайском крае в 2,5 раза превышает число официальных безработных. Об этом в интервью ТАСС сообщил губернатор региона Виктор Томенко. 21 сентября в Великом Новгороде пройдет президиум Госсовета, посвященный вопросам подготовки кадров.

"Соотношение сегодня в пользу вакансий, то есть вакансии превышают сегодня количество безработных, официально стоящих в центрах занятости, примерно 2,5 раза. Более 23 тыс. вакансий при около 10 тыс. тех, кто ищет работу", - сообщил Томенко. Он добавил, что во всех ключевых отраслях региона - от АПК до высокотехнологической промышленности - наблюдается дефицит кадров, при этом в крае наблюдается в последние годы рост экономики.

По его словам, в ближайшие пять лет власти региона рассчитывают, что ежегодные темпы роста внутреннего регионального продукта составят 2-2,5%. Для решения проблем с кадрами в регионе в рамках программы "Профессионалитет" создают образовательные кластеры для подготовки специалистов. Такие кластеры уже сейчас созданы в легкой промышленности и машиностроении, в планах - их создания в АПК, туризме и подготовке педагогических сотрудников.

Томенко добавил, что перед заседанием Госсовета пройдет обсуждение-семинар с участием руководителей субъектов федерации, членами правительства и представителей администрации президента РФ, где, в том числе, обсуждаются региональные практики и опыт.

Проект "Профессионалитет" стартовал 1 сентября 2022 года. Он подразумевает, что отрасли, которые нуждаются в высококвалифицированных специалистах, станут полноправными заказчиками кадров. Также они будут принимать участие в управлении колледжем, в том числе при выборах директоров учебных заведений. В проекте участвуют предприятия из восьми отраслей экономики: атомной промышленности, железнодорожного транспорта, металлургии, машиностроения, сельского хозяйства, легкой промышленности, химической и фармацевтической отраслей. Проект нацелен на сокращение сроков обучения рабочим профессиям в колледжах.