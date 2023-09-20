В УПЦ сообщили об осквернении одной из церквей Киево-Печерской лавры

Адвокат Украинской православной церкви Никита Чекман приложил фото, на которых видно, что на стены храма и находящихся рядом объектов краской нанесли надписи

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Неизвестные вандалы разрисовали стены одной из церквей на территории Киево-Печерской лавры. Об этом сообщил адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

"Сообщаем об очередном факте повреждения и осквернения святыни. Храм в честь иконы Божьей матери "Живоносный источник" Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. На место вызвали полицию", - написал он в своем Telegram-канале, приложив фото, на которых видно, что на стены храма и находящихся рядом объектов краской нанесли надписи.

Церковь находится между Ближними и Дальними пещерами лавры. Она была построена в 1913 году над артезианским колодцем.

Власти Украины последовательно выдавливают каноническую УПЦ из Киево-Печеской лавры. В марте одноименный музей-заповедник в одностороннем порядке расторг с ней договор аренды. Несмотря на противодействие прихожан, в монастыре начала работать инвентаризационная комиссия министерства культуры, которая описывала и опечатывала находившиеся ранее в ведении УПЦ корпуса.

9 августа суд признал законным расторжение договора аренды, а днем позже удовлетворил иск заповедника к УПЦ, запретив ей препятствовать работе комиссии. Руководство музея с 11 августа закрыло для посетителей вход в Нижнюю лавру, где расположены основные корпуса монастыря, а затем на территории лавры запретили находиться студентам и сотрудникам Киевской духовной академии и семинарии, после чего ее корпуса также были опечатаны.