Союз журналистов Москвы войдет в состав федерального СЖР в декабре

Руководитель общероссийского союза Владимир Соловьев ранее сообщил, что в стране отдельно от него действуют союзы журналистов Москвы, Санкт-Петербурга и Татарстана

СОЧИ, 20 сентября. /ТАСС/. Союз журналистов Москвы войдет в состав Союза журналистов России (СЖР) в декабре 2023 года. Об этом сообщил глава столичного объединения и главный редактор газеты "Московский комсомолец" Павел Гусев.

"В середине декабря будет съезд Союза журналистов Москвы, это около 15 тыс. человек. И я абсолютно уверен, что мы, Союз журналистов Москвы, войдем в состав Союза журналистов России в декабре. Мы станем реально едины. И это очень важный момент", - сказал он на форуме "Вся Россия - 2023".

Как ранее пояснял журналистам руководитель общероссийского союза Владимир Соловьев, в России отдельно от него действуют союзы журналистов Москвы, Санкт-Петербурга и Татарстана.

В рамках XIII съезда Союза журналистов России в 2022 году был принят устав, согласно которому в эту организацию могут вступать юридические лица.

XXVII Форум современной журналистики "Вся Россия - 2023" проходит в Сочи с 18 по 24 сентября. ТАСС - информационный партнер национальной премии в области развития связей с общественностью "Золотая стратегия", которую вручили на форуме.