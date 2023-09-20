Общество "Знание" и ЦИК проведут марафон об избирательной системе России

Генеральный директор "Знания" Максим Древаль подчеркнул, что в условиях информационной войны против России единственный способ противостоять лжи вокруг разных институтов - это владеть достоверной информацией

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Общество "Знание" и ЦИК РФ 22 сентября проведут просветительский марафон, посвященный 30-летию избирательной системы РФ. Об этом сообщил генеральный директор "Знания" Максим Древаль на пресс-конференции в ТАСС.

"Мы вместе с Центральной избирательной комиссией запустили два проекта. Первый - это марафон, который стартует послезавтра. В московской студии общества "Знание" будут выступать ведущие эксперты из области права. Мы поговорим о разных аспектах этого института - от исторических до современности. Конечно, очень приятно, что с открывающей лекцией выступит [председатель ЦИК] Элла Александровна [Памфилова], расскажет о современных стандартах и о передовом опыте нашей страны. Второй проект - это цикл фильмов. Мы вместе выпустим целых пять фильмов, цикл называется "От вече до ЦИК", - сказал Древаль.

Он подчеркнул, что в условиях информационной войны против России единственный способ противостоять лжи вокруг разных институтов - это владеть достоверной информацией. "Знание - это лучшее противоядие. А еще знание о важности института избирательного права - это способ вовлечь еще большее количество людей в процесс голосования. Потому что через процесс просвещения мы можем подсветить, насколько это действительно существенно, каждый голос важен", - сказал Древаль.

В пресс-центре ТАСС было подписано соглашение о сотрудничестве между обществом "Знание" и ЦИК. Стороны будут взаимодействовать по вопросам правового просвещения избирателей. Целью сотрудничества будет формирование у граждан знаний об избирательном праве и избирательном процессе, навыков правового поведения, активной гражданской позиции и осознания связи между их участием в избирательной кампании и экономическим и политическим развитием государства.