20 сентября, 10:27
Умер Николай Добронравов

В Москве прощаются с Николаем Добронравовым

Артем Геодакян/ ТАСС
© Артем Геодакян/ ТАСС

По просьбе родственников церемонию сделали закрытой для прессы

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Церемония прощания с поэтом-песенником Николаем Добронравовым проходит в Концертном зале имени П. И. Чайковского в Москве. Проститься с автором "Нежности", "Надежды", "Команды молодости нашей", "Беловежской пущи", "Птицы счастья" пришли его близкие, коллеги и поклонники, передает корреспондент ТАСС.

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Добронравов умер 16 сентября в возрасте 94 лет.

У концертного зала собралось уже порядка 100 человек. Люди несут цветы к гробу поэта, позже в этот день его похоронят на Новодевичьем кладбище.

По просьбе родственников церемонию прощания сделали закрытой для прессы. 

Теги:
РоссияУмер Николай Добронравов
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