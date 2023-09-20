В Москве прощаются с Николаем Добронравовым

По просьбе родственников церемонию сделали закрытой для прессы

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Церемония прощания с поэтом-песенником Николаем Добронравовым проходит в Концертном зале имени П. И. Чайковского в Москве. Проститься с автором "Нежности", "Надежды", "Команды молодости нашей", "Беловежской пущи", "Птицы счастья" пришли его близкие, коллеги и поклонники, передает корреспондент ТАСС.

Добронравов умер 16 сентября в возрасте 94 лет.

У концертного зала собралось уже порядка 100 человек. Люди несут цветы к гробу поэта, позже в этот день его похоронят на Новодевичьем кладбище.

По просьбе родственников церемонию прощания сделали закрытой для прессы.