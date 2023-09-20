Путешествие длилось шесть лет

КРАСНОЯРСК, 20 сентября. /ТАСС/. Кругосветная экспедиция на яхте "Елизавета", стартовавшая в июле 2017 года, завершилась в Красноярске. Об этом сообщил журналистам руководитель экспедиции Алексей Логинов.

"В Красноярске завершилась кругосветная экспедиция на яхте "Елизавета". Путешествие вокруг Земли заняло более шести лет. Кругосветный поход на 17-метровой парусно-моторной яхте под российским флагом стартовал 9 июля 2017 года. Мы ожидали, что сделаем все за два-три года. Но год стоянки в Чили во время пандемии, две зимовки на Камчатке и так далее, увеличили время", - сообщил Логинов.

По его словам, яхта прошла более 35 тыс. морских миль по сложному маршруту. "Было пять этапов: Европейский - Трансатлантический - Американский - Антарктический - Тихоокеанский - Восточно-Арктический. Команда яхты регулярно менялась, но весь путь полностью прошли двое: я и старший помощник Павел Павлов", - пояснил Логинов.

В рамках экспедиции экипаж собирал пробы грунта в Арктике для экологов. "Для биологов делали фотографии птиц и животных для изучения ареала их обитания. Например, в Беринговом проливе мы встретили много дельфинов, которые туда никогда не заходят", - рассказал Логинов.

Сейчас "Елизавета" находится на ремонте на красноярской судоверфи.

О проекте

Проект кругосветного путешествия на яхте "Елизавета"- "Маршрутами великих экспедиций" - реализован при поддержке Межрегиональной общественной организации "Ассоциация полярников" и красноярского краевого отделения Русского географического общества.