Жительницу Кировской области удостоили звания матери-героини

Надежда Плотникова воспитывает 11 детей

КИРОВ, 20 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении золотого ордена и звания "Мать-героиня" жительнице Кирсы Кировской области Надежде Плотниковой. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Жительница города Кирса Кировской области Надежда Плотникова удостоена золотого ордена и звания "Мать-героиня". Указ об этом подписал президент России Владимир Путин. Надежда Плотникова с супругом воспитывают 11 детей - 7 мальчиков и 4 девочки", - говорится в сообщении.

У семьи Плотниковых в Кирсе свой дом, огород. Отец раньше занимался ремонтом обуви, а в 2022 году при поддержке министерства социального развития оформил социальный контракт на осуществление предпринимательской деятельности как самозанятый. Дети помогают по хозяйству, участвуют в школьных олимпиадах. Девочки занимаются в музыкальной школе, мальчики предпочитают мастерить.

Звание "Мать-героиня" впервые было учреждено в СССР в 1944 году, последнее награждение состоялось 14 ноября 1991 года, после распада СССР звание "Мать-героиня" в российской наградной системе не сохранилось. В 2022 году эту традицию возродил президент Российской Федерации Владимир Путин. Удостоиться почетного звания могут матери, которые родили и достойно воспитали 10 и более детей, младшему ребенку при этом должно быть не менее 1 года. Согласно закону, матери-героини получают выплаты в 1 млн рублей, а также грамоту и золотой орден с бриллиантом и эмалью.