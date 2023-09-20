В Балашихе развернули еще один пункт сбора вещей для пострадавших от взрыва газа в доме

Взрыв газа в жилом доме в Балашихе

Он расположен на улице Пролетарской, 8

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Временный пункт сбора вещей для пострадавших в результате взрыва газа в многоквартирном доме в Балашихе развернули в библиотечном информационно-культурном центре в микрорайоне Железнодорожный. Об этом сообщила администрация муниципалитета.

"Еще один временный пункт сбора необходимых вещей пострадавшим от взрыва газа в жилом доме №10 на улице Октябрьской заработал в библиотечном информационно-культурном центре в микрорайоне Железнодорожный. Он расположен на улице Пролетарской, 8. Также временный пункт сбора вещей продолжает работать в ДК "Балашиха", - сообщается в Telegram-канале администрации.

В тексте отмечается, что в пункты сбора можно принести теплые вещи и постельные принадлежности.