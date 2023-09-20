Миссия ООН зарегистрировала более 1,6 тыс. случаев пыток в афганских тюрьмах

Отчет службы по правам человека МООНСА охватывает период с 1 января 2022 года по 31 июля 2023 года

ДУБАЙ, 20 сентября. /ТАСС/. Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) ответственно за более 1,6 тыс. случаев применения пыток и жестокого обращения с заключенными, зафиксированных за последние полтора года. Об этом говорится в отчете Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА), опубликованном на ее сайте.

"Миссия ООН по содействию Афганистану зарегистрировал более 1,6 тыс. случаев нарушения прав человека, совершенных властями Афганистана в отношении задержанных и арестованных лиц. Отчет службы по правам человека МООНСА охватывает период с 1 января 2022 года по 31 июля 2023 года. Инциденты, связанные с насилием в отношении заключенных, зарегистрированы в 29 из 34 провинциях страны", - говорится в документе.

"Стремясь получить признание или другую информацию, тюремщики применяли к задержанным физическое насилие, подвергали их ударам электрошока и удушению. Нарушение процессуальных гарантий, таких как отказ заключенным в допуске к ним адвокатов и вовсе является нормой", - подчеркнули в организации. Миссия призвала талибов "решить вопрос с распространением пыток и нарушениями прав заключеных".

"Существует острая необходимость рассмотреть вопрос более тесного взаимодействия с фактическими властями Афганистана, чтобы положить конец подобным практикам, - приводит МООНСА слова возглавляющей ее Розы Отунбаевой. - Мы по-прежнему привержены вопросам благополучия афганского народа и усилиям по поддержанию конструктивного взаимодействия с властями".

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной 2021 года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.