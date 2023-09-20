В Госдуме предложили ввести пожизненное ограничение свободы для педофилов

Первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова отметила, что в России наблюдается тенденция увеличения числа преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - за правду") предложила главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину рассмотреть инициативу о введении пожизненного ограничения свободы и ношения электронных браслетов с системой отслеживания местоположения для лиц, осужденных за педофилию. Письмо на имя Бастрыкина есть в распоряжении ТАСС.

Лантратова отметила, что в РФ наблюдается тенденция увеличения числа преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Согласно данным Генпрокуратуры, в 2010 году было зафиксировано 9,5 тыс. преступлений на сексуальной почве в отношении несовершеннолетних, а в 2021 году - уже 16,8 тыс.

"Главной проблемой является тот факт, что почти половина преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних была совершена педофилами-рецидивистами. В свою очередь эксперты в области криминологии отмечают, что до 90% педофилов рано или поздно совершают рецидив", - пишет депутат. "Для усиления административного контроля предлагается внесение изменений в статью 53 Уголовного кодекса РФ с целью установления для осужденных за педофилию лиц в качестве обязательного и безальтернативного дополнительного наказания правового режима пожизненного ограничения свободы", - написала Лантратова.

Она пояснила, что в рамках режима будет действовать запрет на оставление места постоянного проживания (пребывания) в определенное время суток, на посещение мест массового скопления детей, на выезд за пределы территории муниципального образования. Также предлагается запретить посещение мест проведения массовых и иных мероприятий, изменение места жительства или пребывания, места работы, учебы без согласия надзорного органа. "Кроме того, с целью наиболее эффективного контроля за соблюдением ограничения свободы предлагается обеспечение всех лиц, ранее осужденных за педофилию, электронными браслетами с системой отслеживания местоположения его носителя", - добавила Лантратова.

По мнению парламентария, в результате реализации предложенных мер удастся добиться кратного уменьшения числа преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. "На основании изложенного прошу Вас, уважаемый Александр Иванович, рассмотреть и оценить инициативу введения пожизненного ограничения свободы и обязательного ношения опознавательных знаков для лиц, осужденных за педофилию, с точки зрения обеспечения национальной безопасности РФ и ее несовершеннолетних граждан, и представить позицию СК РФ по данному вопросу", - заключила Лантратова.