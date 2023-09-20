В галерее "Лес" на ВДНХ 23 и 24 сентября пройдет праздничная программа

В честь дня рождения мультимедийной галереи "Лес" площадка подготовила для детей и их родителей программу с бесплатными мастер-классами, занятиями и выступлениями

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Художественные мастер-классы, лекция о лесе и интерактивные занятия пройдут 23 и 24 сентября по случаю дня рождения мультимедийной галереи "Лес" на ВДНХ в Москве, сообщила пресс-служба выставочного комплекса.

"В выходные, 23 и 24 сентября, мультимедийная галерея "Лес" на ВДНХ отметит второй день рождения. В честь праздника площадка подготовила для маленьких гостей и их родителей праздничную программу с бесплатными мастер-классами, занятиями и выступлениями", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в частности, в субботу Русское географическое общество организует на мероприятии мастер-класс, участники которого узнают интересные факты о стране и проверят свои художественные навыки. А проект "Посади лес" выступит с интерактивной лекцией о лесе и экологии. В воскресенье на празднике ожидается мастер-класс по профессиональной езде на роликах, дискотека и другие активности. Участие в мероприятиях бесплатное, но для входа необходимо приобрести билет в галерею "Лес".

В пресс-службе ВДНХ уточнили, что галерея "Лес" открылась 2021 году в павильоне №17. Это экспериментальный игровой музей с интерактивными аттракционами, которые знакомят посетителей с природой леса. За два года работы его посетили более 30 тыс. человек.