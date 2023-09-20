Экосистемы Алтын-Эмель и Барсакельмес в Казахстане вошли в список наследия ЮНЕСКО

Республика является членом организации с мая 1992 года

АСТАНА, 20 сентября. /ТАСС/. Территории государственного национального парка Алтын-Эмель в Алма-Атинской области и государственного природного заповедника Барсакельмес в Кызылординской области Казахстана вошли в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщила пресс-служба МИД Казахстана.

"Межправительственный комитет по охране всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО на своей расширенной 45-й сессии, проходящей в столице Королевства Саудовская Аравия, принял решение включить в список всемирного наследия территории национального парка Алтын-Эмель и заповедника Барсакельмес как части транснациональной номинации "Холодные зимние пустыни Турана", внесенной совместно Республикой Казахстан, Туркменистаном и Республикой Узбекистан", - говорится в сообщении.

На территории пустынь Казахстана, Узбекистана и Туркмении отмечается одна из самых высоких в мире разниц максимума и минимума температуры воздуха. "По мнению ученых, они наглядно демонстрируют эволюцию и адаптацию наземных экосистем к экстремальным климатическим условиям. Для выживания в них многие виды растений и животных сформировали уникальные стратегии адаптации. При этом данные пустыни являются домом для целого ряда редких животных, таких как куланы, джейраны, сайгаки, и растений - таких как саксаул", - пояснили в пресс-службе.

По мнению экспертов, до настоящего времени холодные зимние пустыни были единственным крупным биомом, не представленным в списке всемирного природного наследия. Ранее Алтын-Эмель и Барсакельмес получили статус биосферных резерватов ЮНЕСКО.

Казахстан является членом ЮНЕСКО с мая 1992 года.