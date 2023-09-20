Сельской школе в Таджикистане передали сотни книг на русском языке

Речь идет о школе №22 села Фахрабад Вахдатского района

ДУШАНБЕ, 20 сентября. /ТАСС/. Представительство Россотрудничества в Таджикистане передало почти 800 книг для библиотеки школы №22 села Фахрабад Вахдатского района республики. Об этом сообщила пресс-служба представительства.

"В библиотеку мы передаем почти 800 книг и очень рады, что удалось реализовать данный проект в вашей школе. Надеемся, что художественная литература, которую мы привезли, поможет в изучении русского языка и литературы", - приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора Русской гуманитарной миссии (РГМ) Татьяны Орловой. Она отметила, что переданные книги являются частью большого проекта миссии по созданию уголков русской литературы. По данным пресс-службы, в 2022 году в этой школе был отремонтирован, оснащен мебелью и техникой кабинет русского языка.

Руководитель представительства Иван Иванов подчеркнул, что это первая школа в Таджикистане, в которой был отремонтирован класс русского языка по проекту РГМ, второй будет открыт 21 сентября в городе Нурек Хатлонской области республики. "Мы хотим, чтобы вы дружили со всеми такими классами РГМ не только в Таджикистане, но в других странах тоже", - сказал он.

За все время реализации целевой программы поддержки образования РГМ за рубежом открыты и функционируют 29 кабинетов и уголков русского языка.

По данным Министерства образования и науки республики, в настоящее время в Таджикистане функционируют 160 смешанных школ с таджикским и русским языком обучения, 60 школ с русским языком обучения, 5 школ с русским и английским языками, 6 с таджикским, русским и английским, 8 с таджикским, русским и узбекским языками обучения. Также в пяти городах республики РФ построила пять школ, обучение в которых идет по стандартам российской системы образования, открытие которых состоялось 1 сентября 2022 года с участием президентов Таджикистана и России Эмомали Рахмона и Владимира Путина. Школы рассчитаны на 1 200 мест каждая и названы в честь выдающихся деятелей России. В городе Душанбе школа носит имя Юрия Гагарина, в Бохтаре - Михаила Ломоносова, в Худжанде - Антона Чехова, в Турсунзаде - Дмитрия Менделеева и Кулябе - Константина Ушинского.