20 сентября, 11:51

Маршрут автобуса Минск - Рига изменили из-за закрытия пункта пропуска

Латвия ранее сообщила, что с 20:00 19 сентября функционирование погранперехода "Силене" прекращено

МИНСК, 20 сентября. /ТАСС/. Государственное предприятие "Минсктранс" изменило маршрут следования автобуса Минск - Рига в связи с закрытием автодорожного пункта пропуска "Силене" на границе с Белоруссией. Об том сообщается на сайте предприятия.

"В связи с закрытием автомобильного пункта пропуска "Силене" (Латвийская Республика) рейсы по международному маршруту Минск - Рига через Даугавпилс с отправлением из Минска в 08:40 (совпадает с московским - прим. ТАСС), из Риги в 08:00 с 21 сентября 2023 года будут выполняться через Вильнюс (Литовская Республика)", - говорится в сообщении.

Латвия сообщила, что с 20:00 (совпадает с московским) 19 сентября функционирование погранперехода "Силене" (с белорусской стороны - "Урбаны") прекращено "в целях обеспечения целостности государственной границы и предотвращения угроз государству, связанных с нелегальной миграцией". 

Теги:
БелоруссияЛатвия
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