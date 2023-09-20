Российские военные приняли участие в параде ко Дню республики в Цхинвале

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев отметил, что его республика гордится тесной дружбой и союзничеством с Россией

ЦХИНВАЛ, 20 сентября. /ТАСС/. Российская военная техника и военнослужащие, дислоцированные в Южной Осетии, приняли участие в параде, посвященном 33-й годовщине провозглашения республики, который прошел на главной площади Цхинвала.

Как передает корреспондент ТАСС, в параде, посвященном Дню республики на Театральной площади - главной площади Цхинвала, приняли участие военнослужащие четвертой гвардейской военной базы Вооруженных сил Российской Федерации, парадные расчеты и знаменные группы Министерства обороны Южной Осетии, министерства внутренних дел, комитета госбезопасности, министерства по чрезвычайным ситуациям, министерства юстиции республики, а также учащиеся кадетской школы. Принимал парад министр обороны Южной Осетии гвардии полковник Марат Павлов.

Вслед за пешими колоннами по площади проехала военная техника российской военной базы, Минобороны и МВД, в том числе реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", танки, бронетранспортеры, гаубицы.

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев отметил, что 33 года минуло с того дня, когда народные депутаты, претворяя в жизнь волю нации, приняли постановление о преобразовании автономной области в Республику Южная Осетия и приняли декларацию о суверенитете. Он подчеркнул, что 20 сентября 1990 года стал переломной вехой, ознаменовавшей коренной поворот в жизни народа Южной Осетии - поворот к свободе и независимости. Создание собственной государственности было единственной возможностью защитить Южную Осетию и ее народ от национального гнета и геноцида со стороны Грузии, сказал глава государства.

"В самые трудные дни с нами всегда были наши друзья, и прежде всего Россия, с которой нас навеки связало единство исторических судеб. <...> Даже в нелегкое для всех время Россия делилась с братским народом чем могла, выручала и приходила на помощь во время смертельной опасности. Благодаря России наш народ смог выстоять и пришел к победе, которую ознаменовало признание независимости нашего государства Российской Федерацией. Мы этого никогда не забудем", - сказал президент.

Гаглоев подчеркнул, что Южная Осетия гордится тесной дружбой и союзничеством с Россией, которые основаны на общности разделяемых ценностей, совместном историческом прошлом, многовековом боевом содружестве. "Мы дорожим этими отношениями и будем и дальше работать в направлении их развития и укрепления", - отметил он.

Провозглашение республики

Южная Осетия 20 сентября отмечает национальный праздник - 33-ю годовщину провозглашения республики. В этот день в 1990 году Совет народных депутатов Юго-Осетинской автономной области принял декларацию о государственном суверенитете Юго-Осетинской советской демократической республики (ЮОСДР) в составе СССР, декларацией также утверждался "государственный суверенитет как верховенство, самостоятельность и полнота государственной власти в границах ее территории, правомочность ее законов, независимость республики во внешних отношениях".