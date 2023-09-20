В Северной Осетии почтили память жертв схода ледника в Кармадонском ущелье

ЧП произошло 21 год назад

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 сентября. /ТАСС/. Жители и гости Северной Осетии почтили память погибших в результате схода ледника в Кармадонском ущелье. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"Глава РСО - Алания Сергей Меняйло принял участие в мероприятии, посвященном памяти погибших в результате схода ледника Колка. Со дня трагедии в Кармадонском ущелье прошел 21 год", - говорится в сообщении. Цветы к монументу в память о жертвах стихии, расположенному на южной окраине селения Гизель, возложили также члены правительства, представители министерств и ведомств республики, общественные и религиозные деятели.

Ледник Колка сошел в ущелье 20 сентября 2002 года. В результате образовался селевой поток, жертвами которого стали 125 человек, в том числе актер и режиссер Сергей Бодров-младший и его съемочная группа, приехавшая на съемки фильма "Связной". Стихия разрушила санатории, базы отдыха, несколько населенных пунктов в Кармадонском ущелье были временно отрезаны от внешнего мира. В селе Гизель, куда дошел ледниковый поток, был установлен памятник жертвам трагедии.