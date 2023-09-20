В Саратовской области намерены создать пункты для выявления агрессивных бродячих собак

На эти цели понадобится 12,5 млн рублей

САРАТОВ, 20 сентября. /ТАСС/. Пункты временного содержания, где будут обследовать бродячих собак и выявлять у них признаки немотивированной агрессивности, создадут в Саратовской области. Такой закон в двух чтениях приняли депутаты областной думы, передает корреспондент ТАСС из зала заседаний.

За полгода 2023 года в органы власти поступило более 1,1 тыс. обращений, связанных с бродячими животными. Из них более 90% обращений граждан связано с нападением собак. В целом за 2020-2022 годы, согласно пояснительной записке, число обращений по теме выросло более чем в два раза.

"Впервые на территории области определены полномочия органов власти в сфере обращения с животными без владельцев, также впервые законодательно закреплено понятие немотивированной агрессивности животных. Главным новшеством проекта закона является создание на территории области пунктов временного содержания животных, куда животных необходимо будет доставлять непосредственно после отлова", - сказал депутат Иван Бабошкин.

Как уточнили в пресс-службе регионального парламента, в пунктах временного содержания специалисты-ветеринары будут обследовать отловленных особей, а также выявлять у них признаки немотивированной агрессивности. Животных, отловленных по факту нападения на человека, будут пожизненно содержать в приюте, вместо возвращения на прежнее место обитания.

"Главной целью внесения данного законопроекта является коренное изменение ситуации в обращении с безнадзорными животными для обеспечения защиты интересов человека и гуманного обращения с животными", - добавил депутат. Он уточнил, что на создание пунктов временного содержания понадобится 12,5 млн рублей.