В Балашихе предоставят временное жилье пострадавшим при взрыве газа в доме

Восстановлением здания займутся после того, как МЧС разберет все завалы и специализированная организация проведет необходимую экспертизу

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Нуждающиеся жители многоквартирного дома в Балашихе, где утром произошел взрыв газа, получат временное жилье из маневренного фонда местной администрации. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Юров.

"Провели с жителями встречу, довели информацию. Все, кто нуждается, будут обеспечены жильем из маневренного фонда администрации. Здесь на месте был [губернатор Московской области] Андрей Юрьевич Воробьев. Дал соответствующее поручение. Фонд капитального ремонта также присутствует на месте и будет оказывать всю необходимую помощь в плане восстановления дома. До момента восстановления дома все нуждающиеся в жилых помещениях будут размещены на территории Балашихи", - сказал Юров, его слова приводятся в Telegram-канале администрации Балашихи.

В тексте отмечается, что восстановлением дома займутся после того, как МЧС разберет все завалы и специализированная организация проведет необходимую экспертизу здания.

"Сейчас проводим обследование соседнего дома №9, где пострадали оконные блоки. Совместно с управляющей компанией проведем восстановительные работы. Окна будут заменены. Также для информирования создан чат в Telegram, куда добавляем всех жителей 9-го и 10-го домов, все вопросы будем доводить через этот чат и через личные встречи здесь на месте", - добавил Юров.