В Индии отменили турне музыканта из Канады на фоне кризиса в отношениях двух стран

Онлайн-активисты заподозрили Шубхнита Сингха в симпатиях к сикхскому сепаратистскому движению

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 сентября. /ТАСС/. Одна из крупнейших в Индии площадок по продаже билетов BookMyShow объявила об отмене турне канадского музыканта Шубхнита Сингха. Это произошло на фоне давления общественности из-за дипломатического кризиса в индийско-канадских отношениях.

"Тур Шубхнита Сингха по Индии отменен", - говорится в сообщении компании в социальной сети X (ранее Твиттер).

В сообщении не уточняется причина отмены концертов. Это произошло после призывов к бойкоту компании BookMyShow за ее роль в организации тура Шубхнита Сингха (сценическое имя Shubh). Недовольство онлайн-активистов вызвали посты Сингха в социальных сетях. Они заподозрили рэп-исполнителя, который является выходцем из штаба Пенджаб, в симпатиях к сикхскому сепаратистскому движению.

Сам 26-летний музыкант пока не прокомментировал произошедшее. Он стал известен в 2021 году благодаря песне "We rollin" и с тех пор собрал армию поклонников в Индии и среди зарубежной индийской диаспоры. Его песни попадали в официальные карты Новой Зеландии, Канады, а ролики на площадке видеохостинга YouTube собрали более миллиарда просмотров.

Власти Канады в понедельник сообщили о высылке высокопоставленного индийского дипломата из-за подозрения в причастности индийских спецслужб к убийству в июне 2023 года лидера сикхской общины Канады Хардипа Сингха Ниджара, которого Индия считала террористом. Во вторник в МИД вызвали посла Канады Кэмерона Маккея, ему объявили об аналогичном решении Нью-Дели. Оттава и Дели выпустили рекомендации своим гражданам воздерживаться от поездок, соответственно, в Индию и Канаду.