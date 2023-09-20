В Петербурге 22-23 сентября прогнозируют погодные рекорды

По данным синоптика Александра Колесова, в городе ожидается около +23 градусов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Температурные рекорды ожидаются в Санкт-Петербурге 22 и 23 сентября, воздух в эти дни прогреется до +22 градусов и выше. Об этом сообщил в своем Telegram-канале главный синоптик города Александр Колесов.

"Дневную температуру мы прогнозируем выше имеющихся экстремумов для этих дней. Максимальная температура в Санкт-Петербурге 22 сентября в 1936 году повышалась до +21,9 градуса. 23 сентября 2020 года максимум температуры в городе был +21,4 градуса. В связи с такими экстремумами становится понятно, что прогноз температуры на эти дни в городе +22…+23 градуса превышает их", - отметил синоптик.

Колесов добавил, что очередной атмосферный фронт подойдет к Петербургу только в ночь на 24 сентября, после этого в городе станет прохладнее.