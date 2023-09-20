В России упростили порядок выдачи удостоверений ветерана боевых действий

Военнослужащие смогут получить документ без личной подачи заявления, пояснил премьер Михаил Мишустин

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие смогут получить удостоверение ветерана боевых действий без личной подачи заявления, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании координационного совета по потребностям СВО.

"Чтобы избавить наших защитников от бумажной волокиты, упрощен порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий. Для его оформления теперь не нужно предоставлять личное заявление, ведомства сделают все самостоятельно на основе уже имеющихся сведений. Это позволит бойцам, их родным получать льготы и помощь более оперативно", - сказал глава кабмина.

В целом он назвал значимым направлением работы кабмина обеспечение военнослужащих всеми социальными гарантиями. "Крайне важно, чтобы те, кто выполняет свой долг, получали всю нужную помощь. Президент РФ на встрече с матерями военнослужащих особо подчеркивал необходимость предоставления льгот и единообразия их применения. Ранее уже было принято решение о присвоении статуса ветерана боевых действий всем, кто участвует в СВО. Каждый из них получил равные права на предусмотренные государством меры поддержки", - добавил Мишустин.