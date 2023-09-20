"Лебедянский водоканал" оштрафовали на 105,7 млн рублей за загрязнение Дона

Предприятие ранее отказалось добровольно возмещать ущерб

ТАСС, 20 сентября. Суд обязал муниципальное предприятие "Лебедянский водоканал" в Липецкой области выплатить более 105 млн рублей за загрязнение реки Дон неочищенными стоками. Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем Telegram-канале.

"Центрально-Черноземное межрегиональное управление Службы подало иск о взыскании ущерба в размере более 105,7 млн рублей в Арбитражный суд Липецкой области. <…> Изучив представленные материалы дела, суд принял решение о полном удовлетворении требований Росприроднадзора", - написала Радионова.

По ее словам, в мае 2020 года инспекторы Росприроднадзора выявили превышение ПДК загрязняющих веществ в сточных водах, поступающих в реку Дон с очистных сооружений ОГУП "Липецкоблводоканала". Предприятие отказалось добровольно возмещать ущерб, в связи с чем ведомство обратилось с суд. "К этому времени региональная администрация расформировала ОГУП "Липецкоблводоканал" на унитарные предприятия, в число которых вошел "Лебедянский водоканал". Именно его арбитраж признал ответчиком по нашему иску", - пояснили Радионова.

МУП "Лебедянский водоканал" осуществляет водоснабжение и водоотведение Лебедянского района Липецкой области с 26 января 2022 года. Предприятие оказывает услуги водоснабжения и водоотведения более чем 38 тыс. жителей города и района.