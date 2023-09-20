Заповедник "Тигровая балка" в Таджикистане включили в список ЮНЕСКО

Торжественная церемония внесения номинации состоялась в Эр-Рияде

ДУШАНБЕ, 20 сентября. /ТАСС/. Заповедник "Тигровая балка" в Таджикистане включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Торжественная церемония внесения номинации состоялась в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, где проходит 45-я расширенная сессия Комитета всемирного наследия, сообщили в Министерстве иностранных дел Таджикистана.

"20 сентября 2023 года в ходе 45-го заседания Межправительственного комитета по охране материального культурного наследия ЮНЕСКО <…> природное наследие "Тигровая балка" было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО", - говорится в сообщении.

Государственный природный заповедник "Тигровая балка", расположенный в юго-западной части Таджикистана у истоков крупнейшей реки Центральной Азии Амударьи, был создан в 1938 году, его территория составляет почти 50 тыс. га. Особенностью заповедника считаются тугайные леса, которые до сих пор не изменили своего естественного состояния. В заповеднике сохраняются редкие и особо ценные виды животных, в частности бухарский олень. Ранее встречался туранский тигр, последнее наблюдение этого вида зарегистрировано в 1954 году.