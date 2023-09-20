На юго-востоке Москвы проведут перерасчет долга за горячую воду для жителей дома

Перерасчет проведут за использованную, но не оплачивавшуюся в течение последних 3,5 лет горячую воду

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Размер платы за горячее водоснабжение по фактическому потреблению на основании показаний приборов учета произведут для жителей дома на юго-востоке Москвы, а механизм оплаты долга будет пересмотрен. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ПАО "МОЭК".

"В сложившихся условиях с учетом объективных трудностей с оплатой выставленного объема в ближайшее время будет определен приемлемый для всех сторон механизм оплаты. В частности, после предоставления информации о поверке приборов учета горячего водоснабжения и их показаниях на текущий момент будет проведен перерасчет за использованную, но не оплачивавшуюся в течение последних 3,5 лет горячую воду", - заявили в компании.

Там уточнили, что тепловой пункт для многоквартирных домов по адресу Мельникова, д. 3 корп. 5, 6, 7 до сентября 2023 года находился на балансе АО "Завод железобетонных изделий - 5". "В связи с этим тепловая энергия отпускалась в его адрес для дальнейшего перевыставления платежей потребителям на основании показаний индивидуальных (квартирных) приборов учета. Фактические расчеты с жителями за подогрев горячей воды, а также выставление платежных документов владельцам помещений в многоквартирном доме на оплату со стороны ПАО "МОЭК" не производились. Таким образом, в течение трех с половиной лет тепловая энергия, использованная на подогрев горячего водоснабжения, в адрес ПАО "МОЭК" не оплачивалась", - объяснили в компании.

ПАО "МОЭК" обратилось в суд с иском к АО "Завод железобетонных изделий - 5", который в своем решении указал, что потребителями энергии в трех многоквартирных домах являются собственники жилых и нежилых помещений. "В связи с этим начисление платы жителям за период с мая 2020 по 2021 год было произведено по показаниям индивидуальных приборов учета в квартирах, а с 2022 года по август 2023 года - по нормативу. Предварительное информирование жителей и управляющей организации о планирующемся доначислении было проведено", - заключили в пресс-службе.

Ранее в соцсетях распространилось сообщение, что собственникам квартир в жилкомплексе на улице Мельникова пришли платежки за август с трехзначными цифрами - от 100 до 200 тыс. рублей. Так москвичи узнали, что их дом задолжал МОЭК большую сумму за подогрев холодной воды. Отмечалось, что оплатить долг было необходимо до 25 сентября.