Волгоградский фермер заплатит 300 млн рублей за загрязнение почвы химикатами

Местный житель незаконно выращивал огурцы, томаты, перцы и арбузы на землях площадью 23 га

ВОЛГОГРАД, 20 сентября. /ТАСС/. Суд в Волгоградской области взыскал более 300 млн рублей с местного жителя, который незаконно выращивал огурцы, томаты, перцы и арбузы на землях площадью 23 га и загрязнил почву химикатами. Об этом журналистам сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

"Решением Быковского районного суда Волгоградской области с Г. в пользу межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Астраханской и Волгоградской областям взыскана сумма причиненного ущерба в размере 309 645 180 рублей. Ответчик обжаловал решение суда. Однако суд апелляционной инстанции оставил судебный акт без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения", - говорится в сообщении.

Суд установил, что местный житель самовольно использовал землю в Быковском районе региона общей площадью более 23 га для выращивания огурцов, болгарского перца, арбузов, томатов. При этом специалисты выявили, что в пробах почвы содержатся фосфат-ионы и азот нитритный в концентрациях, превышающих предельно допустимые значения. Размер причиненного природе вреда составил более 309 млн рублей.