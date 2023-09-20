В Нескучном саду в Москве впервые провели учет белок

На территории сада зарегистрировали 46 особей

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Учет белок впервые состоялся в начале сентября на территории Нескучного сада в Москве. Было зарегистрировано 46 особей, но это не окончательная цифра, сообщила пресс-служба Парка Горького.

"На территории Нескучного сада было зарегистрировано 46 особей белки, однако это не абсолютное количество зверьков, а не более трех четвертей от него. Дело в том, что учет белок - процесс непростой: необходимо считать зверьков не только на земле, но и высоко в ветвях, ориентируясь в том числе по звукам. К тому же зверьки быстро перемещаются и могут всего лишь за пару минут оказаться в поле зрения другой группы. Для лесов Европейской части России высокой считается численность, когда на маршруте 10 км встречается 12-18 особей белки - поэтому численность белок Нескучного сада даже превышает верхний порог", - говорится в сообщении.

Парковые зоологи прошли пять живописных маршрутов на территории Нескучного сада Парка Горького общей длиной почти 10 км. В осенний период почти все белки парка заняты поисками и запасанием еды на холодную зиму - сбором грибов, желудей и орехов. Сейчас, пока еще не опала листва, белки донашивают рыжую летнюю шубку, но очень скоро обзаведутся густым зимним мехом и кисточками на ушах, первым посереет хвостик. Сначала в зимний наряд "переоденутся" самцы - это произойдет не раньше конца сентября, процесс смены шерсти длится около 50 дней, а к ноябрю все зверки перелиняют.

При учете отмечались и места стационарных кормушек. В августе в Парке Горького и Нескучном саду их стало на 50 больше - 14 на стойке и 36 подвесных - в дополнение к уже имеющимся двум десяткам старых кормушек. Именно в Нескучном саду кормушек больше, чем на любой другой территории парка, где их около 20. Ближе к зиме специалисты парка будут обходить их, подкармливая зверей и птиц. Посетители парка, при встрече белки, могут в небольшом количестве угостить зверька орехами в скорлупе (любыми, кроме миндаля), сушеными лисичками, кусочками моркови или яблока.