Роспотребнадзор Петербурга заявил, что рост случаев COVID-19 не требует ввода ограничений

При этом в ведомстве отметили, что в учреждениях могут быть введены ограничения локального характера на определенный период

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Рост заболеваемости коронавирусом, фиксируемый в Петербурге, пока не требует ввода ограничительных мер, сообщается в Telegram-канале городского управления Роспотребнадзора.

"По состоянию на 37-ю неделю 2023 года [с 11 по 17 сентября] в Санкт-Петербурге зарегистрировано 1 130 случаев заболевания COVID-19, преобладающими остаются варианты штамма "омикрон". Рост по сравнению с предыдущей неделей объясним сезонностью", - говорится в сообщении. Неделей ранее, с 4 по 10 сентября, в городе было выявлено 638 случаев за неделю.

В управлении добавили, что "в настоящее время вводить ограничительные меры, такие как, например, масочный режим, не планируется, если для этого не будет серьезных оснований". При этом отмечается, что в учреждениях могут быть введены ограничения локального характера на определенный период.

Подъем заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 в осенний период связан и с похолоданием, и с тем, что люди возвращаются из отпусков, школьники - с каникул, и много времени проводят в коллективах, где идет активный обмен инфекциями, пояснили в управлении.

В Роспотребнадзоре рекомендовали избегать мест массового скопления людей, мыть руки с мылом и использовать дезинфицирующие средства, не касаться рта, носа или глаз руками, регулярно очищать и дезинфицировать поверхности и устройства и проветривать помещения.