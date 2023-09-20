20 сентября, 12:49

Шульман оштрафовали на 50 тыс. рублей за отсутствие маркировки иноагента в ее материалах

Донат Сорокин/ ТАСС
Екатерина Шульман
© Донат Сорокин/ ТАСС

Политолога ранее уже штрафовали на 10 тыс. рублей по аналогичной статье

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Политолог Екатерина Шульман (признана в РФ иноагентом) оштрафована на 50 тыс. рублей за отсутствие маркировки иностранного агента в материалах, опубликованных в ее социальных сетях.

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Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мещанского суда Москвы, который вынес соответствующее решение.

"Суд признал Шульман виновной по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (производство материалов с использованием интернета без указания на то, что они произведены и распространены иностранным агентом) и назначил наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе.

Ранее Шульман уже была оштрафована на 10 тыс. рублей по аналогичной статье. Минюст РФ 15 апреля 2022 года внес ее в реестр иноагентов. 

Теги:
Россия
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