Шульман оштрафовали на 50 тыс. рублей за отсутствие маркировки иноагента в ее материалах

Политолога ранее уже штрафовали на 10 тыс. рублей по аналогичной статье

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Политолог Екатерина Шульман (признана в РФ иноагентом) оштрафована на 50 тыс. рублей за отсутствие маркировки иностранного агента в материалах, опубликованных в ее социальных сетях.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мещанского суда Москвы, который вынес соответствующее решение.

"Суд признал Шульман виновной по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (производство материалов с использованием интернета без указания на то, что они произведены и распространены иностранным агентом) и назначил наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе.

Ранее Шульман уже была оштрафована на 10 тыс. рублей по аналогичной статье. Минюст РФ 15 апреля 2022 года внес ее в реестр иноагентов.