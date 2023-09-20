Свыше 170 новых детских садов возвели в Краснодарском крае за восемь лет

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подчеркнул, что дошкольное образование должно быть доступно для всех детей региона

КРАСНОДАР, 20 сентября. /ТАСС/. Свыше 170 новых детских садов построили за восемь лет в Краснодарском крае при участии региональной администрации. Об этом сообщил журналистам губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

"За восемь лет возвели 171 детсад, капитально отремонтировали 211 - обеспечили местами 25 тыс. дошколят, в этом году откроем еще 23 новых объекта на 4,5 тыс. мест", - сказал он, заверив, что дошкольное образование должно быть доступно для всех детей края. По словам Кондратьева, в регионе важно создавать комфортные условия для самых маленьких жителей: строить и обновлять детские сады. "В регионе их более 1,5 тыс., их посещают свыше 250 тыс. воспитанников, мы продолжаем планомерно развивать образовательную среду, свой результат дал комплексный подход к жилищному строительству", - заметил губернатор.

В свою очередь, в пресс-службе краевой администрации напомнили, что только в прошлом году на Кубани открыли 10 новых детских садов. Кроме того, с 2020 года по нацпроекту добавили 400 дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в частных учреждениях. "При этом плата за них - как в муниципальном дошкольном учреждении", - заметили в пресс-службе. Кроме того, подчеркнули здесь, обеспечить потребность в дошкольном образовании помогают также вариативные формы - группы кратковременного пребывания и семейного воспитания.