Иммиграционная служба Бали разрабатывает новую стратегию наблюдения за туристами

Иммиграционная служба обратилась к владельцам отелей и вилл и к общественности с просьбой принять участие в оптимизации сбора данных об иностранных гражданах с помощью приложения для отчетности об иностранцах, передает агентство Antara

ТОКИО, 20 сентября. /ТАСС/. Иммиграционная служба индонезийского острова Бали работает над новой стратегией наблюдения за иностранными туристами. Об этом сообщило агентство Antara.

"Это важно для поддержания устойчивости туризма на Бали и защиты государственного суверенитета", - прокомментировал глава иммиграционной службы аэропорта Бали Сугито разработку новой стратегии.

Также агентство сообщает, что ранее иммиграционная служба обратилась к владельцам отелей и вилл и к общественности с просьбой принять участие в оптимизации сбора данных об иностранных гражданах с помощью приложения для отчетности об иностранцах (APOA). "Благодаря сообщениям в APOA мы можем быстро бороться с иностранцами, которые совершают правонарушения", - приводит Antara слова Сугито.

APOA - это приложение, разработанное иммиграционным управлением для облегчения сообщения о местонахождении и деятельности иностранцев, проживающих в Индонезии.