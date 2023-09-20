Чемпионат Digital Skills в Казани впервые вышел на международный уровень

Соревнования проводят по 31 компетенции в сфере информационных и цифровых технологий

КАЗАНЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Стартовавший в Казани V Отраслевой чемпионат в сфере цифровых технологий Digital Skills собрал около 300 участников. В 2023 году в нем впервые приняли участие представители зарубежных стран, рассказал журналистам директор Центра развития профессиональных компетенций Эмиль Губайдуллин на площадке форума Kazan Digital Week.

"Чемпионат в этом году интересен тем, что он стал международным. Четыре страны приехали принять участие. Это наши друзья из Китая, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. 12 стран подключились в режиме онлайн, это как страны ближнего зарубежья, так и представили Ганы, Бразилии и других государств. Те дружеские связи, которые у нас были налажены в процессе подготовки к мировому чемпионату 2019 года, остались", - сказал он.

Губайдуллин отметил, что чемпионат пройдет по 31 компетенции в сфере информационных и цифровых технологий. Возраст конкурсантов от 16 до 48 лет. "Чемпионат, во-первых, это механизм оценки уровня подготовки наших специалистов. Во-вторых, чемпионат всегда привлекает большое количество компаний и большое количество ребят, которым интересно показать себя, свои навыки, свои продукты", - добавил Губайдуллин.

Чемпионат Digital Skills 2023 проходит в Kazan Expo в дни проведения международного форума Kazan Digital Week.

Kazan Digital Week проходит в Kazan Expo с 20 по 22 сентября 2023 года. Мероприятия форума структурированы по 10 тематическим направлениям. Эксперты, в том числе, обсудят цифровые технологии в сфере государственного управления, кибербезопасность и интеллектуальные транспортные системы. Во время форума также проходят выставка IT-разработок, всероссийская студенческая кибербитва, конкурс "IT-лидер", соревнования беспилотных мини-автомобилей. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.