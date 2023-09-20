На здании Института геохимии РАН открыли памятную доску академику Галимову

Эрик Галимов внес вклад в изучение того, как эволюционируют залежи осадочных пород, создал инструменты для их математического моделирования, а также разработал несколько теорий, описывающих процесс формирования алмазов и пород Луны, которые впоследствии получили практическое подтверждение

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Мемориальную доску в честь академика Эрика Галимова, многолетнего руководителя Института геохимии и аналитической химии Российской академии наук, открыли у главного входа в здание института, передает корреспондент ТАСС.

"Я не буду пересказывать те огромные, масштабные задачи, темы, которыми занимался Эрик Михайлович, это происхождение жизни, поведение углерода, Луна. Что очень важно, и в руководстве Академии наук это очень хорошо понимают, что российская наука существует только тогда, когда мы помним наших великих людей. Эрик Михайлович был таким человеком по масштабу тех свершений, исследований - огромных, междисциплинарных, которые он делал", - заявил на открытии вице-президент Российской академии наук Степан Калмыков.

Эрик Галимов - заслуженный профессор МГУ и академик РАН, лауреат Государственной премии Российской Федерации в области науки и технологий за 2015 год. До 2015 года он занимал должность директора Института геохимии и аналитической химии РАН, а впоследствии был его научным руководителем.

За десятилетия своей научной работы академик Галимов внес огромный вклад в изучение того, как эволюционируют залежи осадочных пород, создал инструменты для их математического моделирования, а также разработал несколько теорий, описывающих процесс формирования алмазов и пород Луны, которые впоследствии получили практическое подтверждение.

Помимо изучения Земли, академик Галимов был одним из идейных лидеров программ по изучению Луны и Марса, а также других космических научных исследований, которые проводились в советское время и после 1991 года. В общей сложности он подготовил свыше пяти сотен научных публикаций и монографий, опубликованных в ведущих рецензируемых научных журналах.