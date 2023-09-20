Депутат Госдумы попросил РКН принять меры против бота, распространяющего личные данные

По данным Антона Горелкина, бот обращается к базе данных с информацией, утекшей из нескольких источников

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин обратился в Роскомнадзор с просьбой принять меры по прекращению работы в Telegram-бота, распространяющего персональные данные.

По информации депутата, в мессенджере появился бот, который обращается к базе данных с информацией, утекшей из ряда источников.

"Обратился в Роскомнадзор с просьбой принять экстренные меры. Telegram обязан прекратить распространение персональных данных, это противоречит политике мессенджера и грубо нарушает законодательство РФ", - написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, депутат отметил, что, помимо утечек из коммерческих компаний, в сводной базе "фигурируют и государственные ресурсы". "В частности, ФНС (данные за 2022 год) и "Госуслуги" (данные за 2021 год). Лично я не уверен, что это так, и склонен считать, что вся эта история с ботом запущена для дискредитации государственных ведомств", - полагает Горелкин. Он также попросил прокомментировать ситуацию главу ФНС Даниила Егорова и министра цифрового развития РФ Максута Шадаева.